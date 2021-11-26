Напередодні бездомним роздавали інформаційні листівки під час благодійних обідів, які влаштовують громадські організації.

Відсьогодні у Львові з ініціативи місцевої влади починають щеплювати бездомних.

У нічлігу почнуть вакцинувати бездомних. Там на обліку перебувають понад 2 тис. осіб. Правда, скільки з них будуть щеплені, передбачити важко, оскільки вакцинація добровільна, йдеться у сюжеті ТСН.

Напередодні бездомним роздавали інформаційні листівки під час благодійних обідів, які влаштовують громадські організації. Їм пояснювали, що отримати вакцину зможе кожен бажаючий навіть без наявності паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

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"Дуже добре, що вакцинацію можуть тепер отримати і ті, хто має документи, і ті, хто не має документів, не перебувають на обліку у сімейного лікаря. Люди отримають довідки про вакцинацію, потім коли вже відновлять документи і зможуть мати свого сімейного лікаря, то вони отримають всі сертифікати, як і всі громадяни міста", - розповіла заступник голови спільноти взаємодопомоги "Оселя" Наталія Саноцька.

Що стосується бездомних, то деякі не хочуть і чути про укол, інші кажуть, що чекали такої можливості. Перед вакцинацією людей консультуватимуть лікарі, а після уколу пригощатимуть гарячим чаєм та випічкою. Також бездомні отримають медичний пакет з препаратами від температури і головного болю, а ще пам'ятку про те, коли потрібно прийти за другою дозою.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада стало відомо, що у Львові відкриють пункт вакцинації від COVID-19 для бездомних. Пункт вакцинації розмістять у центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівській, 3 А. Планується, що пункт працюватиме 26 листопада з 11:00 до 18:00.

25 листопада влада заявила, що Львівська область, незважаючи на стабілізацію ситуації з COVID-19, поки не виходитиме з "червоної" зони епіднебезпеки.

Автор: Ірина Погоріла