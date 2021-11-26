В Україні за добу виявили 15 936 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1394 дитини та 303 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3208 осіб; зафіксовано 608 летальних випадків; одужали 24 569 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 93 059 (зокрема методом ПЛР – 45 617, методом ІФА – 9 141); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301.
Читайте такожУ МОЗ пояснили, як COVID-19 впливає на серцево-судинну систему
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 400 340 осіб;
- одужало – 2 877 021 особа;
- летальних випадків – 84 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1438 випадків;
Вінницька область – 860 випадків;
Волинська область – 589 випадків;
Дніпропетровська область – 1022 випадки;
Донецька область – 970 випадків;
Житомирська область – 446 випадків;
Закарпатська область – 498 випадків;
Запорізька область – 1075 випадків;
Івано-Франківська область – 313 випадків;
Київська область – 714 випадків;
Кіровоградська область – 182 випадки;
Луганська область – 182 випадки;
Львівська область – 850 випадків;
Миколаївська область – 475 випадків;
Одеська область – 832 випадки;
Полтавська область – 953 випадки;
Рівненська область – 611 випадків;
Сумська область – 688 випадків;
Тернопільська область – 363 випадки;
Харківська область – 590 випадків;
Херсонська область – 289 випадків;
Хмельницька область – 681 випадок;
Черкаська область – 548 випадків;
Чернівецька область – 261 випадок;
Чернігівська область – 506 випадків.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Вас також можуть зацікавити новини