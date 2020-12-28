Хлопець розповів, що придбав шапку на "барахолці", бо було холодно. Тепер йому загрожує до п'яти років в'язниці.

У Львові зупинили 19-річного мешканця Києва у шапці-вушанці із комуністичною символікою. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, й хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Читайте такожУ Кривому Розі чоловік розвішував листівки з вітаннями російських солдатівПро це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що хтось повідомив у поліцію про хлопця. І на місце подій виїхала слідча група. Врешті решт, у киянина вилучили шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

Киянин в шапці-вушанці у Львові: інші деталі затримання

Як повідомляє місцеве видання «Діло», хлопця у шапці із забороненою символікою з другом помітив учасник АТО Ігор Шолтис, який провів «громадське затримання»

«Розпитував, де вони взяли цю символіку. Сказали, що придбали на «барахолці», бо було холодно. Що така символіка заборонена, кажуть, не знали. Ми провели роз’яснювальні роботи. Виявилось, що вони російськомовні кияни», – розповів Шолтис.

За його словами, потім на місце викликали поліцію, й один із патрульних «мав відверто не проукраїнські погляди»: «Ми зафіксували і його дані, проведемо роз’яснювальні роботи, бо людина зовсім не відповідає своїй компетенції».

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Автор: Катерина Шварц