У підземці нагадали, що столиця після закінчення локдауну повернулася до звичного ритму життя.

У київському метро поступово відновлюється колишній пасажиропотік - на станціях в годину пік все частіше спостерігаються стовпотворіння.

Фото переповненої станції "Лук'янівська" сьогодні ввечері опублікував Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"А що там по карантину на станції метро Лук'янівська?", - іронічно підписав автор.

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Згодом прес-служба КП "Київський метрополітен" пояснила сайту "Сьогодні", що скупчення пасажирів - це забута всіма година пік.

"Всі вже відвикли від цього і людям здається, що на станції щось сталося. Це не так. Закінчився локдаун і люди повернулися до звичайного ритму життя. Пасажирів стало більше. Але в метрополітені діють обмеження на випадок великого пасажиропотоку – на вхід відкриті двоє дверей", - пояснили в підземці.

Там також порадили пасажирам на майбутнє не штурмувати станцію, а дочекатися, коли пасажиропотік спаде і спокійно зайти до підземки.

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Автор: Юрій Годован