Зникла у Миколаївській області дворічна дівчинка після возз'єднання з рідними розповіла, що пішла шукати своїх друзів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник миколаївського управління поліції Сергій Шайхет, опублікувавши зворушливі світлини та відео.
«З моменту, коли надійшов сигнал про її зникнення ніхто не спав. Її шукали всі: поліція, місцеві мешканці, волонтери. Прочісували село, лісосмуги, обстежували покинуті будівлі, запускали квадрокоптер. Її знайшли за декілька кілометрів від села у полі», – додав поліцейський.
Зникнення дворічної дівчинки на Миколаївщині
Дівчинка зникла 11 червня з подвір’я біля дому в селі Воєводське Миколаївської області.
Вранці 12 червня дитину знайшли живою та неушкодженою.
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