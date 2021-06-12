Дитину знайшли за декілька кілометрів від села у полі.

Зникла у Миколаївській області дворічна дівчинка після возз'єднання з рідними розповіла, що пішла шукати своїх друзів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник миколаївського управління поліції Сергій Шайхет, опублікувавши зворушливі світлини та відео.

«З моменту, коли надійшов сигнал про її зникнення ніхто не спав. Її шукали всі: поліція, місцеві мешканці, волонтери. Прочісували село, лісосмуги, обстежували покинуті будівлі, запускали квадрокоптер. Її знайшли за декілька кілометрів від села у полі», – додав поліцейський.

Зникнення дворічної дівчинки на Миколаївщині

Дівчинка зникла 11 червня з подвір’я біля дому в селі Воєводське Миколаївської області.

Вранці 12 червня дитину знайшли живою та неушкодженою.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц