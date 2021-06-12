Дитина зникла ввечері 11 червня / Колаж УНІАН

У Миколаївській області живою і неушкодженою знайшли дворічну дівчинку, яка 11 червня зникла з подвір’я біля дому.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ГУНП у Миколаївській області.

Напередодні правоохоронці опублікували портрет дитини з проханням допомогти у її пошуку. Зазначалося, що зниклу безвісти звати Оленою (поліція відредагувала дані: її звати Ольга – ред.), пізно ввечері дівчинка гралася на подвір’ї біля будинку і зникла.

facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Керівниця відділу комунікації поліції Миколаївській області Інна Парфьонова у коментарях відзначила, що точного часу зникнення дитини родичі назвати не можуть - вони не одразу помітили, що її немає. Дівчинку шукали кілька годин, а потім звернулися до поліції.

facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Правоохоронці одразу розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію, створену оперативним штабом. Пошуки тривали всю ніч.

facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Протягом доби були перевірені селище Воєводське та найближчі населені пункти району, обстежені покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми.

Територію відстежили й за допомогою квадрокоптера.

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Автор: Яна Ставська