Правоохоронці одразу розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію.

У Миколаївській області живою і неушкодженою знайшли дворічну дівчинку, яка 11 червня зникла з подвір’я біля дому.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ГУНП у Миколаївській області.

Напередодні правоохоронці опублікували портрет дитини з проханням допомогти у її пошуку. Зазначалося, що зниклу безвісти звати Оленою (поліція відредагувала дані: її звати Ольга – ред.), пізно ввечері дівчинка гралася на подвір’ї біля будинку і зникла.

Керівниця відділу комунікації поліції Миколаївській області Інна Парфьонова у коментарях відзначила, що точного часу зникнення дитини родичі назвати не можуть - вони не одразу помітили, що її немає. Дівчинку шукали кілька годин, а потім звернулися до поліції.

Правоохоронці одразу розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію, створену оперативним штабом. Пошуки тривали всю ніч.

Протягом доби були перевірені селище Воєводське та найближчі населені пункти району, обстежені покинуті приміщення, пустирі, колодязі, лісосмуги та водойми.

Територію відстежили й за допомогою квадрокоптера.

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Автор: Яна Ставська