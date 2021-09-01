Хлопчика вдалося врятувати.

У Миколаєві патрульні були змушені супроводити в лікарню автомобіль швидкої медичної допомоги, у якому знаходилася дитина. Лікарів не пропускали інші автівки.

Про це повідомляють у патрульній поліції Миколаївської області.

Інспектори помітили, що карета швидкої рухається з увімкненими спецсигналами. Однак водії не поспішали надавати їй перевагу в русі.

Патрульні увімкнули спецсигнали та супроводили автомобіль до дитячої лікарні.

Виявилося, що пацієнтом був 10-річний хлопчик. Дитина перебувала у критичному стані, а дорогою до лікарні в неї сталася зупинка серця. Лікарям вдалося її реанімувати.

Нагадаємо, що раніше на Рівненщині померла однорічна дівчинка, яку медики витягли з того світу. А у Черкасах суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика.

Автор: Людмила Жерновська