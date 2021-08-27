Конфлікт зняли на відео його друзі.

У Бориспільському районі Київської області молодий чоловік влаштував розбірки з медиками, які надавали допомогу людині.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Інцидент стався в селищі міського типу Іванків.

"Ще один високоінтелектуальний хлопець докопався до лікарів швидкої, коли ті надавали медичну допомогу потерпілому і сказали йому закрити дверцята", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ квартирі на Подолі знайшли розчленоване тіло жінкиНа ролику видно, як молода людина заважає медикам закрити двері автомобіля.

Виникає словесна перепалка, після якої хлопець різко її закриває.

Але тут же повертається, знову відкриває її й починає сперечатися з працівницею швидкої, пропонуючи їй "вийти".

Оператор і його друзі в цей момент сміються над цією ситуацією.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві голова ОСББ накинувся на підлітка, який вночі перебирався через паркан додому.

Нагадаємо, що в київському ТРЦ жінка напала на дівчину і розсікла їй чоло парасолькою.

Автор: Людмила Жерновська