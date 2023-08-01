Розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Як повідомив прес-центр СБУ, зокрема, вона передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза.

Зазначається, що розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ.

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"У подальшому ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївщину. Крім того, одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору кремля "РИА Новости". За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що згодом вона вийшла на "Лохматого", з яким спілкувалась через спеціально створений ним Телеграм-канал. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ викриває агентів ФСБ

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. За вказівкою агресора його поплічник приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону.

Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

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