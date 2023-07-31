У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця "проходило" понад один мільйон доларів США.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Канал обігу коштів функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено: майже 60 млн у гривневому еквіваленті; обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
Фінансові махінації РФ в Україні
Як повідомляв УНІАН, у квітні СБУ повідомила про виявлену в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн дол. Постраждалими були понад 1000 осіб.