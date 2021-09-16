У понеділок набирають чинності нові карантинні правила.

У Міністерстві освіти і науки нагадали, що в Україні змінили карантинні обмеження. Нові правила набудуть чинності з 20 вересня.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Українцям нагадали, що в "жовтій" зоні можуть працювати навчальні заклади, де від COVID-19 прищепилося 80% персоналу.

"У разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки відвідування навчальних закладів здобувачами освіти дозволено за умови наявності мінімум у 80% працівників навчального закладу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ МОН спростували інформацію про запровадження "дистанційки", а у МОЗ назвали умови переходу на онлайн-освітуВодночас у "червоній" зоні можуть працювати навчальні заклади за умови вакцинації 100% персоналу.

Навчання в школах і карантин в Україні

Згідно з новими правилами, у разі посилення карантину робота навчальних закладів залежатиме від кількості вакцинованих співробітників.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, дистанційне навчання в школах України може бути введено в тих областях, які відносяться до "Червоної", "помаранчевої" або "жовтої" зон карантину. При цьому у разі виходу області з "зеленої" зони навчальні заклади зможуть продовжувати працювати, якщо буде вакциновано не менше 80% працівників.

За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, батькам слід ставити питання вакцинації серед вчителів на педагогічних радах, моніторити рівень охоплення персоналу навчального закладу, показувати власний приклад.

13 Вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна перейде в "жовту" зону епідеміологічної небезпеки вже найближчим часом.

Автор: Анастасія Горбачова