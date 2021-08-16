За словами міністра, на "дистанційку" або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в "зелених" карантинних зонах.

Уже через два тижні, з 1 вересня 2021 року, українські школи розпочнуть освітній процес у повноформатному режимі. Навчання у школах відбуватиметься без змін, якщо в країні буде "зелена" карантинна зона і не буде загрози поширення COVID-19.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра, на "дистанційку" або змішаний формат виходитимуть тільки ті школи, які знаходяться не в "зелених" карантинних зонах.

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"Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо у регіоні буде "жовтий", "помаранчевий" або "червоний". З міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки "зелений" режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі", - розповів Шкарлет.

ЯК повідомляв УНІАН, раніше МОЗ запровадило вимогу вакцинації від COVID-19 80% персоналу закладу освіти. У такому випадку школа може працювати навіть під час суворого локдауну. За словами Шкарлета, змушувати робити щеплення нікого не будуть.

Наразі МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні.

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Автор: Вікторія Гордієнко