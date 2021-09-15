Експерт вважає, що люди, які вже перенесли COVID-19, повинні отримувати додаткові привілеї.

Інфекціоніст Євген Дубровський розповів українцям, хто небезпечніший для суспільства - вакцинована від коронавірусу людина або той, хто вже перехворів COVID-19. Це питання він розглянув з точки зору ризиків зараження і перенесення коронавірусної інфекції.

Своєю думкою інфекціоніст поділився в Facebook.

Так, Дубровський вважає, що перехворілі люди є більш безпечними для оточення, в порівнянні з тими, хто вакцинувався.

"Вже доведено, що перехворілі люди хворіють повторно надзвичайно рідко. Навіть вирахуваний відсоток-0,1. Ця десята частка відсотка припадає на людей, що мають дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист. Хворі повторно все одно одужують, більш того, важко хворіють взагалі вкрай рідко (теж пораховано – в 0,05% випадків потрапляють в стаціонар). Отже, їх імунітет достатній, щоб одужати, але недостатній для формування імунної пам'яті", - написав інфекціоніст.

Читайте такожЛяшко розповів, скільки грошей на вакцини від COVID-19 закладено в держбюджеті на 2022 рікЗа словами Дубровського, у більшості людей, які перехворіли на коронавірус, з'являється тривалий імунітет. Такий імунітет може захистити їх від повторного зараження протягом багатьох місяців. Також інфекціоніст стверджує, що у лікарів і персоналу так званих ковідних відділень практично не трапляється повторне зараження коронавірусом. Цими словами експерт вказав на те, що імунітет у перехворілих людей може бути вельми сильним.

Що стосується людей, які зробили собі щеплення від коронавірусу, вони можуть заразитися COVID-19 і це нормально.

"Це не дивно, тут немає нічого несподіваного. Ні ВООЗ, ні CDC, ні МОЗ не стверджують, що вакцинація гарантує стовідсотковий захист", - додав Дубровський.

Також він вказав, що щеплені люди марно ігнорують правила безпеки. Люди, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, все одно можуть їм заразитися, тому їм варто не ігнорувати симптоми COVID-19.

Тому, вважає інфекціоніст, перехворіли люди, в порівнянні з щепленими, є більш безпечними для оточення. Дубровський стверджує, що ті, хто вже переніс коронавірус, можуть мати такі ж привілеї, як і ті, хто пройшов вакцинацію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в НАН попередили Україну про нову "коронавірусну" загрозу, а на тлі цього в МОЗ розповіли, як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски.

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Автор: Поліна Кузенко