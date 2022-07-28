У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи можуть громадяни покинути територію країни за закордонним паспортом, який недійсний, але термін його дії було продовжено ще на 5 років (в Державній міграційній службі чи посольстві/консульстві України за кордоном).
Про це МВС розповіло у соцмережах.
Пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено.
Виїзд з України громадян України здійснюється за такими документами:
- паспортом громадянина України для виїзду за кордон
- дипломатичним паспортом
- службовим паспортом
- посвідченням особи моряка
- інші документи, передбаченими міжнародними договорами України.
"На період дії воєнного стану та протягом року від дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - підсумували у МВС.