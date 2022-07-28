Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.

У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи можуть громадяни покинути територію країни за закордонним паспортом, який недійсний, але термін його дії було продовжено ще на 5 років (в Державній міграційній службі чи посольстві/консульстві України за кордоном).

Про це МВС розповіло у соцмережах.

Пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено.

Виїзд з України громадян України здійснюється за такими документами:

паспортом громадянина України для виїзду за кордон

дипломатичним паспортом

службовим паспортом

посвідченням особи моряка

інші документи, передбаченими міжнародними договорами України.

"На період дії воєнного стану та протягом року від дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено", - підсумували у МВС.

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