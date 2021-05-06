Наразі "Custody Records" запроваджена в Харківській, а найближчим часом буде масштабована на Чернігівську, Одеську, Львівську, Вінницьку та Тернопільську області.

Найближчим часом система відеомоніторингу дій поліцейських Custody Records запрацює у ще п‘яти областях.

Про це йшлося сьогодні під час робочої зустрічі співробітників Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції з представниками ОБСЄ, повідомляє Департамент комунікації МВС.

Як зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, МВС активно розвиває та впроваджує систему Custody Records.

«Це дійсно та система, яка допоможе нам стежити за дотриманням прав людини при затриманні й недопущенням перевищення повноважень поліцейськими», - сказала вона.

Своєю чергою начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко розповів, що система Custody Records, запроваджена в минулому році, передбачає не лише відеоспостереження, а й формування досьє затриманої особи. Тобто дає можливість відстежувати всі дії поліцейських і затриманого.

«Система вже працювала в ізоляторах тимчасового тримання протягом трьох років і показала результати: в рази зменшилася кількість скарг на працівників поліції. Тепер ми впроваджуємо цю систему у відділках. Ми формуємо комфортну зону для затриманої особи», - зазначив він.

За його словами, наразі Custody Records запроваджена в Харківській, а найближчим часом буде масштабована на Чернігівську, Одеську, Львівську, Вінницьку та Тернопільську області.

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Система Сustody Records: що про неї відомо

У червні 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб Сustody Records.

За допомогою системи відбувається відеоспостереження за діями поліцейських, онлайн-реєстрація затриманих осіб, подання скарг та інших механізмів контролю за діями поліцейських в режимі 24/7.

За словами Авакова, для запровадження такого проекту в усіх підрозділах поліції в державі необхідно, за попередніми підрахунками, понад 20 млн євро.

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Автор: Антоніна Доломанжи