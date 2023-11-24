Відповідні укази були оприлюднені на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів зміни у складі командування Національної гвардії України, звільнивши чотирьох заступників керівника Нацгвардії та призначивши трьох нових.

Відповідні укази були оприлюднені на сайті глави держави.

Відтак, Зеленський звільнив: Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Національної гвардії України, а також Олександра Набока, Олега Сахона та Миколу Миколенка.

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Водночас президент призначив першим заступником командувача Національної гвардії України Вадима Гладкова, а також Олександра Білоуса та Олексія Осипенка.

Зміни у керівництві Нацгвардії - деталі

Влітку командувачем Національної гвардії України було призначено бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами полку "Азов".

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Півненко – військовослужбовець Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився у боротьбі проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут.

Як відомо, з 25 лютого 2022 року і до нині Національну гвардію України очолював генерал-лейтенант Юрій Лебідь.

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