За словами працівника ЗМІ, під час заворушень невідомі нанесли йому тілесні ушкодження.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту під час акції біля Офісу президента на вулиці Банковій в Києві відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побила його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, до Печерського управління поліції із заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження.

Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події, додали в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Сутички біля Офісу президента в Києві

14 серпня біля офісу президента на Банковій відбулася акція протесту, організована "Національним корпусом". Внаслідок заворушень постраждали 7 правоохоронців і нацгвардійці.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що кожен громадянин має право на мирний протест, проте будь-які насильницькі дії як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними.

Автор: Тамара Отовська