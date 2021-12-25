Святкова колона чотири години курсувала по різних районах міста.

У Одесі пройшов мотопробіг Дідів Морозів.

Як передає кореспондент УНІАН, акція стартувала о 16.00 на вулиці Розумовській.

Її учасники були у відповідних костюмах - червоних "шубах" і шапках, на обличчях – бутафорні білі бороди. Мотоцикли, на яких їхали "Діди Морози" прикрасили яскравими гірляндами, коробками з бантами (у вигляді подарунків). Також до мотоциклів прикріпили невеликі ялинки, іграшки та інше.

У колоні було 12 мотоциклів (кількість відповідала числу місяців у році), під музику вона близько чотирьох годин курсувала майже по всіх районах міста. Проїхала вулицями Мала Арнаутська, Водопровідній, Люстдорфській дорозі, вул. Космонавтів, Інглезі, Небесної Сотні, Генуезькій, проспектом Шевченка та іншими.

Читайте такожЗ музикою та піснями: у Києві запустили святковий трамвай (відео)По дорозі мотоциклісти зробили кілька зупинок, зокрема у курортній Аркадії, біля ТЦ "Сіті-Центр" та Одеського національного академічного театру опери та балету.

У цей час охочі могли сфотографуватися з учасниками акції.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Миколаєва на головній пішохідній вулиці міста помітили незвичайних порушників правил дорожнього руху. По вулиці Соборній, яка є виключно пішохідною, їздить прикрашена до Нового року Toyota. Примітно, що в її салоні, крім водія і пасажира, на задньому сидінні розташувалися Дід Мороз і Сніговик

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