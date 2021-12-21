Чоловік хоче виконання всіх своїх нездійснених бажань і 10 мільйонів рублів.

У Росії чоловік подав судовий позов до Діда Мороза.

Як повідомляють "Известия", петербурзький юрист Ігор Мірзоєв обурений тим, що його мрії не збуваються, і вимагає 10 мільйонів рублів (понад 3,6 мільйона гривень) за 23 роки, проведені без подарунків.

"Мій позов викликаний обуренням моїм, адже з року в рік перед Новим роком я бачу, що з усіх кутків починають кричати про подарунки, які дарує Дід Мороз, виконуючи заповітні мрії. Мені на очі потрапила група "ВКонтакте" того самого Діда Мороза з Великого Устюга. Я зайшов на неї, подивився. Там цей Дід Мороз позиціонує себе як великий чарівник, який виконує будь-які бажання будь-якого громадянина Російської Федерації і, плюс до всього, дарує подарунки. Загалом, мене це обурило як юриста. Я подумав: "Нормально. З 98-го року вони існують, ... а я, взагалі-то, не отримав жодного разу подарунка до цього моменту, і мої бажання заповітні також жодного разу не здійснилися", - розповів чоловік журналістам.

За словами росіянина, його друзі та знайомі теж не отримували подарунків від Діда Мороза з Великого Устюга. Тому позивач вирішив "відновити справедливість" і "вимагати виконання" всіх своїх бажань з 1998 року до сьогодні. Серед бажаних подарунків він назвав, наприклад, дорогий автомобіль і дорогу квартиру.

Чоловік каже, що на додаток вимагатиме 10 мільйонів рублів як компенсацію "моральної шкоди" за 23 роки очікування виконання його мрій, щоб Дід Мороз більше "не розкидався словами направо і наліво".

Як повідомляв УНІАН, раніше білоруський Центральний універмаг зганьбився зі святковою інсталяцією у вітрині, на якій видно, що хтось загадав на Новий Рік "свободу", проте незабаром список відредагували та прибрали це бажання.

А в Києві вирішили оригінально покарати всіх крадіїв ялинок: смердітимуть.

Вас також можуть зацікавити новини: