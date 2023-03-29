Ним став Ярослав Курбаков, який з березня 2020 року обіймав посаду заступника начальника столичного Управління патрульної поліції - начальника відділу чергової служби управління.

У патрульної поліції Києва з'явився новий керівник. Про це повідомляє прес-служба Управління патрульної поліції столиці.

"Сьогодні перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника Управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова. З березня 2020 року до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що служба нового керівника київських патрульних розпочалася у 2015 році, за ці роки він пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Зокрема, був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів Департаменту патрульної поліції, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

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Хто раніше очолював патрульну поліцію Києва

До цього патрульну поліцію столиці очолював капітан Юрій Зозуля. Його зільнили з цієї посали 28 березня.

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