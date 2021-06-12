Після падіння чоловік повідомив дружині, що почувається добре.

Пасажир поїзда № 358 «Рахів — Київ» упав у ніч на 12 червня з верхньої полиці, а вранці раптово помер. Причини смерті чоловіка з’ясовують.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці.

Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Однак під ранок йому стало гірше, і бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію у Фастові.

Читайте такожПід Житомиром знайшли мертве немовля: поліція встановлює провину матері (відео)Та медикам не вдалося врятувати потерпілого, по приїзду вони констатували смерть пасажира, забоїв на тілі працівники екстреної служби не виявили.

Компанія-перевізник зазначає, що полиця була облаштована ременями безпеки, проте чоловік ними не скористався.

Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту. Також просить громадян під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська