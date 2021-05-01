У поліції закликали громадян використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції.

За період перебування Києва у «червоній» зоні епіднебезпеки столичні поліцейські склали 10 тис. 562 адміністративних протоколи за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Читайте такожСтало відомо, які заборони діятимуть у Києві з 1 травня

Так, 957 адмінпротоколів складено на посадових осіб суб’єктів господарювання – розважальні заклади, нічні клуби та ресторани, 474 – на громадян за порушення правил щодо карантину людей (ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Також стосовно громадян винесено 9 тис. 131 постанову.

«Попри пом’якшення карантинних обмежень, поліцейські й надалі в межах компетенції контролюватимуть дотримання правил карантину», - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко і закликав громадян використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції.

Карантин у Києві: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова