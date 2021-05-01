Публічний порядок під час Великодніх богослужінь забезпечуватимуть понад 29 тис.правоохоронців.

В Україні публічний порядок та безпеку під час Великодніх богослужінь забезпечуватимуть понад 29 тис. правоохоронців.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції.

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За попередньою інформацією, святкові богослужіння з нагоди Великодня проводитимуться у майже 14 тисячах храмах. Їх можуть відвідати більше мільйона вірян.

«Публічну безпеку та порядок громадян забезпечуватимуть понад 29 тисяч правоохоронців: 21,1 тис. поліцейських, 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС», - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції закликали громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня голова Нацполіції Ігор Клименко назвав перелік протиепідемічних обмежень, яких слід дотримуватись громадянам і священникам під час великодніх богослужінь. За його словами, у приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцією півтора метра, один громадянин на 4 кв. м. Також дистанцію між вірянами треба забезпечити під час освячення кошиків та хресних походів у разі їх проведення. Обов'язковими умовами є носіння парафіянами захисних масок як в середині культових споруд, так і біля них під час обрядів.

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Автор: Світлана Закелова