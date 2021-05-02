За ніч зафіксовано 8 конфліктів під час проведення релігійних відправ та одне хуліганство.

В Україні нічні та вранішні богослужіння із нагоди Великодня пройшли загалом спокійно.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте такожУ поліції назвали кількість порушень за період посиленого карантину в КиєвіЯк зазначається, на території держави у ніч із 1 на 2 травня святкові богослужіння відправляли у понад 12 тисяч храмах.

Публічну безпеку і порядок гарантували понад 30 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, курсантів відомчих закладів МВС та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією правоохоронців, загалом у заходах із нагоди Великодня взяли участь більш ніж 743 тис. громадян.

Зазначається, що переважна більшість громадян дотримувалася карантинних обмежень. Утім до поліції надійшло 35 повідомлень про можливі порушення.

Найбільше зафіксованих порушень, пов’язаних із недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок – 16, ще 8 – конфліктів під час проведення релігійних відправ та одне хуліганство.

У результаті складено 5 адміністративних протоколів.

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Автор: Інна Андаліцька