Посол Євген Корнійчук характеризує процес переговорів між країнами як успішний.

Посольство України в Державі Ізраїль веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19.

Про це йдеться у коментарі Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука, розміщеному на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

«Сьогодні мова не йде про назви вакцин та їх виробників. Мова йде про діалог між двома країнами. Ці переговори вже можна назвати успішними, оскільки вони наразі активно тривають», - наголосив Корнійчук.

За його словами, ініціатором цих переговорів є ізраїльська сторона, а Україна є однією з перших серед європейських країн, яка має можливість досягти реальних домовленостей.

«Ми можемо говорити, що в цьому зацікавлена і ізраїльська сторона в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів до Умані. В свою чергу, Україна отримує можливість відкрити кордони з Ізраїлем. Це дозволить відновити насамперед бізнес-туризм, так як нашій країні потрібні інвестиції, а також дозволить розвивати медичний туризм в обох напрямках. Посольство України веде переговори в тісному узгодженні дій з Міністерством закордонних справ України та Кабінетом Міністрів України. Це наша спільна робота», - наголосив посол.

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Автор: УНІАН