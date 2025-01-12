За словами Веніславського, зокрема було отримано можливість "поповнити десяток бригад до штатного складу".

Законодавство про самовільне залишення частини "виконало свою місію". Про це в ефірі "Radio NV" сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо ухваленого нещодавно закону про подовження терміну повернення після самовільного залишення частини та щодо того, на яку кількість людей, які повернуться після СЗЧ, очікується, він нагадав, що "жодних питань, пов’язаних з кримінальною відповідальністю СЗЧшників, ми не ухвалювали".

"Ми лише передбачили продовження строку до 1 березня, протягом якого командир військової частини протягом 72 годин має можливість зарахувати тих, хто повернувся, до особового складу відповідної військової частини", - сказав Веніславський.

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Депутат додав, що є певний пробіл у законодавстві: коли людина йде в СЗЧ, військова служба призупиняється, а потім, коли вона повертається, триває багатомісячна процедура поновлення її на посадах, навіщо якщо вона з’явилася добровільно.

"Тому якраз ми спростили ось цю процедуру - швидкого зарахування до військової частини для того, щоб такі військовослужбовці, які повернулися і бажають виконувати свої службові завдання, вони мали можливість зробити це в дуже короткостроковій перспективі", - зауважив парламентар.

У серпні, нагадав він, було ухвалено закон, який передбачає, що у разі першого СЗЧ людина може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

"Загалом, дійсно, ми дослухалися до, знову ж таки, прохань Генерального штабу… 7-8 тисяч, скажімо так, десь в цьому діапазоні - це ті, хто повернулися добровільно і скористалися тими можливостями… А загалом можливостями, які надав цей закон, скористалася значно більша кількість людей. Тому що це і ті, кого доставили правоохоронні органи до військових частин, - також були зараховані до особового складу без цієї бюрократичної 2-3-місячної процедури", - сказав Веніславський.

За його словами, "за рахунок дії цього закону ми отримали можливість поповнити десяток бригад до штатного складу". "Я думаю, що це вже виконало свою місію. Тому до 1 березня - начальник Генерального штабу, головнокомандувач попросили - ми продовжили цей термін", - зауважив депутат.

СЗЧ в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Верховна Рада України продовжила право на "швидке повернення" і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ, у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир матиме три доби для відновлення такої людини на службі.

Державне бюро розслідувань повідомило, що після ухвалення відповідного закону до українського війська повернулися понад сім тисяч військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частини.

Зазначається, що з них 4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

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