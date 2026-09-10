Ще одна категорія чоловіків тепер може оформити відстрочку онлайн у 'Резерв+'

Запит на відстрочку можна подати в застосунку.

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку онлайн у "Резерв+". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

При цьому Міноборони наголошує, що більше не потрібно збирати документи та звертатися до ЦНАП – запит можна подати просто в застосунку.

Зазначається, що відстрочка оформлюється на основі даних в державних системах, без додаткових документів.

Відео дня

В Міноборони наголошують, що для того, щоб підтвердити право на відстрочку, система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови:

заклад освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки;

посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в даних ПФУ.

Зазначається, що важливо, щоб інформація про місце роботи, посаду та навантаження в цих системах була актуальною.

Щоб подати запит про відстрочку, необхідно:

відкрити "Резерв+" і натиснути "Сервіси" → "Запит на відстрочку";

вибрати категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти";

перевірити свої дані;

підтвердити дані та подати запит.

В Міноборони додали, що довідки чи інші документи завантажувати не потрібно, оскільки необхідні дані система перевірить автоматично.

Після завершення перевірки надійде сповіщення в застосунку і якщо відстрочку оформлено, то інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".

Також Міноборони покроково пояснює, що робити, якщо не вдалося оформити відстрочку в "Резерв+", зокрема. Йдеться про перевірку даних, за якими система визначає право на відстрочку.

Нові правила бронювання, зростання зарплат і стипендій

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням уряду, навчальний рік в українських школах триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Кожний навчальний рік самостійно визначає формат навчання і тривалість уроків з урахуванням ситуації в регіоні. Більшість шкіл в прифронтових громадах будуть навчатися онлайн, але заклади з великими укриттями можуть приймати учнів очно.

У вересні в "Резерв+" запустили автоматичне оформлення відстрочки для вчителів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Після запуску послуги дані перевірятимуться через державні реєстри, тому звертатися до ТЦК або приносити паперові довідки не потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: