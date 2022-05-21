У псевдореспубліках готуються так звані "референдуми" за зразком Криму.

У Росії недвозначно натякнули на проведення псевдореферендумів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Їх організують з метою включити тимчасово окуповані українські території до складу РФ.

Такі висновки напрошуються із заяви голови комітету Держдуми з міжнародних справ і учасника переговорної делегації Леоніда Слуцького. Він провів переговори з так званим ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.

Після бесіди російський чиновник сказав: "Упевнений, що протягом найближчих місяців тут будуть "знакові події". Населення "ДНР" і "ЛНР" висловить свою позицію, як раніше в Криму і Севастополі, як вони самі вважають, як жити далі. Це позиція їх власна, а не Києва".

З повідомлення Слуцького випливає, що в псевдоруспбліках готуються незаконні "референдуми" про приєднання до РФ. Їх результати будуть такими, як вирішить Кремль.

Нагадаємо, наприкінці березня в "ЛНР" заговорили про "референдум" щодо входження до складу Росії. Тоді в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.

Нещодавно також з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ. На кримський сценарій для Херсонщини та Запоріжжя в Росії теж натякали. Заяву з цього приводу зробив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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