У Росії недвозначно натякнули на проведення псевдореферендумів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Їх організують з метою включити тимчасово окуповані українські території до складу РФ.
Такі висновки напрошуються із заяви голови комітету Держдуми з міжнародних справ і учасника переговорної делегації Леоніда Слуцького. Він провів переговори з так званим ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним.
Після бесіди російський чиновник сказав: "Упевнений, що протягом найближчих місяців тут будуть "знакові події". Населення "ДНР" і "ЛНР" висловить свою позицію, як раніше в Криму і Севастополі, як вони самі вважають, як жити далі. Це позиція їх власна, а не Києва".
З повідомлення Слуцького випливає, що в псевдоруспбліках готуються незаконні "референдуми" про приєднання до РФ. Їх результати будуть такими, як вирішить Кремль.
Нагадаємо, наприкінці березня в "ЛНР" заговорили про "референдум" щодо входження до складу Росії. Тоді в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.
Нещодавно також з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ. На кримський сценарій для Херсонщини та Запоріжжя в Росії теж натякали. Заяву з цього приводу зробив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.
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