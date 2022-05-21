Розвідникам передали інформацію про заходи, ініційовані Москвою для "підняття бойового духу".

Жителі тимчасово окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що на фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади.

Натомість мешканці окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України

"Після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ. До російських окупаційних адміністрацій з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави", - йдеться у повідомленні.

Також, як заявило ГУР, нещодавно в так званому "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине".

"Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, через величезні втрати окупантів у РФ немає живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Також окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

В ОРДЛО під "мобілізацію" потрапляють всі, кого зловлять. Окупант з проблемами із зором потрапив у полон і розповів, як людей з інвалідністю беруть до лав російських загарбників.

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