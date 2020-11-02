У Рівному повідомлено про підозру патрульному, який поранив велосипедиста з травматичного пістолета.
Читайте такожМасове вбивство на Житомирщині: підозрюваного визнано осуднимПро це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 10 серпня під час чергування патрульний безпідставно та усно пред’явив велосипедисту вимогу зупинитися.
«29-річний рівнянин цю вимогу проігнорував, тоді патрульний поліцейський протиправно застосував до чоловіка спецзасіб – пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок таких незаконних умисних дій з боку поліцейського потерпілому заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.
За фактом перевищення службових повноважень патрульному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 КК України.
Вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
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