Велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У Рівному повідомлено про підозру патрульному, який поранив велосипедиста з травматичного пістолета.

Читайте такожМасове вбивство на Житомирщині: підозрюваного визнано осуднимПро це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 10 серпня під час чергування патрульний безпідставно та усно пред’явив велосипедисту вимогу зупинитися.

«29-річний рівнянин цю вимогу проігнорував, тоді патрульний поліцейський протиправно застосував до чоловіка спецзасіб – пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок таких незаконних умисних дій з боку поліцейського потерпілому заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

За фактом перевищення службових повноважень патрульному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 121 КК України.

Вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

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Автор: Світлана Макринська