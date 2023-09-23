Самопроголошена влада звітує про перевірки бомбосховищ, де виявилося не все добре.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв після останніх вибухів і прильотів вирішив перевірити укриття в місті. При цьому заявив, що Росія не буде упорядковувати всі укриття.

"Ми готували укриття, поки в місті було відносно спокійно, ще рік тому. Але те, що відбувається зараз - це вже реальність", - написав Развожаєв у своєму Telegram.

Він додав, що доручив почати обходи тимчасових укриттів.

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"З приводу укриттів хочу донести ще один важливий момент: не чекайте, що хтось прийде і зробить там запаси води, встановить крісла, настили, зроблять вентиляцію. Упорядкувати так усі тимчасові укриття неможливо, на це потрібні мільярди", - попередив севастопольців самопроголошений чиновник.

Удари по Криму

Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники. Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".

В Офісі президента прокоментували удар по штабу командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно зауважив, що версії окупантів та їхні заяви зовсім відрізняються від реальності.

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