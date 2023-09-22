Подоляк зазначив, що версію росіян не збігаються, тому брехню легко викрити.

В Офісі президента прокоментували удар по штабу командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно зауважив, що версії окупантів та їхні заяви зовсім відрізняються від реальності.

"Усі ракети було збито російською системою ППО. Але штаб Чорноморського флоту в Криму зруйновано. Постраждалих у результаті атаки немає. Але деякі військові зникли безвісти". Заяви російського Міністерства оборони як доказ глибинної порочності російської системи: на шлях агресії та воєнних злочинів стають люди, які за інших обставин в іншому суспільстві могли б виступати як стендап-коміки. Хоча чого дивуватися, якщо навіть Міністерство оборони в цій фантасмагоричній країні насправді – Міністерство нападів", - зазначив Подоляк у Телеграм-каналі.

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Радник голови ОП зауважив, що путінська Росія - це "королівство кривих дзеркал і бульбашка давно віджилих міфів, що існує виключно на страху західних суспільств та емоційній пам’яті страшилок часів Холодної війни, паразитуючи на бренді СРСР".

"Але реальність невпинно наступає на п’яти. Крим обов’язково буде демілітаризовано та звільнено. У Чорне море повернуться торговельні судна. А російські військові кораблі зрештою посядуть своє заслужене місце – перетворяться на культовий підводний музей для дайверів, що приваблюватиме туристів з усього світу. У вільний український Крим", - зазначив Подоляк.

Удар по Севастополю

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил та наголосив, що це місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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