Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незабаром Сили оборони України вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим.

Нинішні точкові удари України по військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму перейдуть у більш ефективно кількісні при наближенні Сил оборони до адмінмежі півострова.

Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у телемарафоні єдиних новин, зазначивши, що незабаром Сили оборони України вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим.

"Ми зараз досягаємо того, що знищуємо важливі об’єкти, які можуть використовуватись для нанесення або терористичних ударів по Україні, або підвищення можливостей по нанесенню цих ударів. Але все це зараз точково, це дії точкового характеру. Але вони створюють умови для недалекого майбутнього, коли Сили оборони України вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим. І ось тоді почнеться зовсім інший сценарій вогневого впливу - більш масований, більш ефективно кількісний", - прокоментував він.

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За його словами, нинішні удари України по об’єктах окупантів в Криму – це є приниження росіян.

"Я зауважу на тому, що тимчасово окупований Крим - це друга територія по кількості насичення системами протиповітряної оборони. Тільки Московська область має більшу кількість ППО, ніж Крим. І тим не менше… Тому це репутаційні удари, це ганьба. І по-друге, ми пам’ятаємо, Медведєв заявив, що якщо щось станеться в Криму, то буде "дзеркальна реакція" і т.ін. Ну, я бачу, що в Криму це вже тенденція стабільна, що постійно щось відбувається. Це підкреслює неміч Росії по якимось, як вони люблять говорити, "дзеркальним діям", - зазначив Коваленко.

Ситуація в Криму

Останнім часом у Криму відбуваються вибухи на об’єктах окупантів, що забезпечують їх військовий потенціал. Зокрема учора, 22 вересня Збройні Сили України завдали чергового удару по військовій інфраструктурі росіян у окупованому Криму - було уражено штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

23 вересня Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня під час ураження проводилась нарада керівнного складу. Результатом спецоперації "Крабовая ловушка" є десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

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