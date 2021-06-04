Аби залишитися в Іспанії, Шарію доведеться просити про політичний притулок.

У блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян, 12 червня спливає термін дії посвідки на проживання в Іспанії. Тому він скоро може переїхати до Росії.

Про це повідомляє у себе на Facebook-сторінці журналіст Сергій Іванов.

«Отже, 12 червня цього року у підозрюваного у державній зраді Шарія спливає термін дії посвідки на проживання в Іспанії і він мусить отримати нову. З отриманням нової посвідки виникли проблеми після арешту майна Шарія у справах про відмивання грошей», - пише він.

Аби залишитися в Іспанії, нагадує Іванов, йому доведеться просити про політичний притулок, «що, у свою чергу, суттєво ускладнює позиція влади Литви, яка офіційно визнала Шарія персоною, яка становить загрозу безпеці держави-члена ЄС».

«Прогнозую релокацію подружжя екскрементокрадіїв до Росії, ба більше, вони вже самі про це натякають», - підсумував журналіст.

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Справа проти Шарія

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголошено у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія. Перше засідання суду у цій справі відбулось 6 квітня. На засіданні адвокат заявив відвід судді.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

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Автор: Денис Прядко