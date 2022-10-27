Батьки та сусіди вирішили підтримати дітей та почали брати участь у різних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим.

У Тернополі діти все літо продавали напої, аби зібрати кошти на придбання тепловізора для одного з підрозділів Національної гвардії.

Про це йдеться на сторінці Нацгвардії у Facebook.

"Дітвора однієї з тернопільських багатоповерхівок вирішила продавати перехожим напої, а на зібрані кошти допомогти військовим. У свої сили юні волонтери повірили дуже швидко, адже у перший день за кілька годин зібрали дві тисячі гривень", – прокоментували ініціативу в НГУ.

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Батьки та сусіди вирішили підтримати дітей та почали брати участь у різних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим.

"Спочатку я запропонувала дітям купити на зібрані кошти форму для військових. Діти були в захваті, що зможуть "одягнути" захисників України. Необхідну суму вони зібрали за один день. Завдяки участі в ярмарках ми зібрали суму, на яку змогли придбати тепловізор для військових. Ми завдячуємо нашим захисникам, зокрема гвардійцям, тим, що в нашому місті люди живуть у безпеці", – розповіла мама одного з юних волонтерів Наталія.

Нацгвардійці були зворушені таким подарунком від дітей. Вони пригостили маленьких патріотів солодощами, показали військові атрибути та дали приміряти захисне спорядження.

"Ми вдячні нашим юним волонтерам за таку необхідну допомогу. Ці діти приклад для дорослих українців. Заради них ми будемо боротися до перемоги, а подарунок зможе врятувати життя цілого підрозділу та допомогти у знешкодженні ворожої сили", – зазначили нацгвардійці.

Як українські діти підтримують ЗСУ

Маленькі українці часто збирають гроші для потреб військових. Так, на Київщині дитячий колектив співав на сільських базарах і збирав гроші для ЗСУ. Діти є учасниками ансамблю "Джерельце" із села Плоске, яке перебувало під російською окупацією навесні 2022 року.

Дехто також встиг допомогти українським військовим нищити ворога. 15-річний Андрій Покраса надавав військовим координати окупантів, що дозволило українським захисникам знищити колону з 70 одиниць російської техніки під Києвом.

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