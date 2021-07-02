Раніше на сторінці Міноборони з’явилась інформація про участь жінок у військовому параді на підборах замість берців.

Доцільніше не вручати міністру оборони туфлі, а працювати над покращенням забезпечення жінок-військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи сьогоднішню акцію в парламенті народних депутатів України із фракції "Європейської солідарності", які вручили міністру оборони Андрію Тарану туфлі в знак протесту проти того, що жінок-військових хочуть залучити на парад не в берцях, а в туфлях на підборах.

Кравчук зазначила, що рішення про туфлі на підборах, мабуть, із варіанту "гендерних стереотипів", що жінки мають бути на підборах.

Читайте такожТарану вручили підбори після скандального марширування жінок-військових у туфлях (фото)При цьому вона додала, що "є насправді такі парадні форми й в інших арміях, де жіночі батальйони не в берцях ходять, а мають більш зручне взуття - черевики на низьких підборах".

Депутат підкреслила, що якби вона ухвалювала рішення, то, звичайно, не зупинилися б на взутті на підборах. За її словами, гарніше виглядали б на параді жінки-військові в берцях, футболках і штанях, тобто у звичній формі.

Коментуючи акцію депутатів від фракції "Європейської солідарності", вона зазначила, що це було зроблено для того, щоб "на 15 хвилин потрапити в новини".

Вона наголосила, що важливіше зайнятися тим, щоб у жінок-військовослужбовців було нормальне матеріальне забезпечення відповідним одягом, предметами гігієни, ніж проводити різні акції.

Що сталося

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал довкола участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки крокуватимуть Хрещатиком у туфлях разом з іншими підрозділами – в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею «трешом» і заявили, що це перетворить парад на «фарс».

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Автор: Надя Пришляк