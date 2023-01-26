Міноборони розробить веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

У Збройних силах України запроваджуватиметься гнучка, але уніфікована система меню за зразком НАТО.

За словами Резнікова, для запобігання змов та зловживань на місцях між представниками бізнесу та начпродами військових частин передбачається запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню.

"В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

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Він розповів, що на засіданні парламентського антикорупційного комітету взяв зобов’язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Резніков зазначив, що над цим питанням мають спільно працювати парламентарі та міністерство, і необхідно створити робочу групу, яка відпрацює по усіх вимірах – від процедур впровадження до змісту меню.

"Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет", - наголосив міністр оборони.

Він підкреслив, що також в планах міністерства "розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції". "Щоб цей вибір був, адже Україну захищають різні люди", - додав він.

Резніков зазначив, що буде звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню.

"У військових я навіть не питатиму, яка альтернатива краще – повернутися до радянської системи чи впроваджувати більш якісний підхід. Тому що знаю відповідь від багатьох хлопців, які тримають фронт", - сказав Резніков.

Скандал із закупками харчування для ЗСУ: подробиці

21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ.

Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерія Залужний заявив, що будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.