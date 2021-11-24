Учасники акції вимагають звільнення активіста Остапа Стахіва.

Учасники мітингу проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу пройшли ходою від будівлі Верховної Ради до головного офісу Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході беруть участь близько тисячі людей. Вони пройшли за маршрутом: вул. Грушевського, вул. Хрещатик, вул. Володимирська, де розташована будівля головного офісу СБУ.

Дорогою учасники акції вигукували: "Свободу Остапу Стахіву!". Рух вулицями Хрещатик та Грушевського частково перекритий: учасники ходи зайняли дві крайні праві смуги цих вулиць. На зустрічних смугах рух здійснюється.

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Примітно, що учасники ходи тримають державні прапори України у перевернутому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, під Верховною Радою зібралося декілька сотень противників обов’язкової вакцинації від коронавірусу. Вони вимагали звільнення львівського активіста Остапа Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Також учасники акції виступали проти обов’язкової вакцинації представників певних професій.

В урядовому кварталі було багато правоохоронців. Поліцейські та нацгвардійці чергували на всіх прилеглих до вул. Грушевського вулицях в урядовому кварталі.

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Автор: Дмитро Хилюк