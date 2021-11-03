Імовірно, очолює групу громадянин Молдови.

Користувачі мережі звернули увагу на присутню на мітингу противників вакцинації у Києві символіку організації, що в Telegram просуває російську вакцину.

Про це у Facebook повідомила користувачка Дана Юрович.

На одному з плакатів учасниці протесту під написом "Скажи "Ні" обов’язковій вакцинації" був QR-код новинного Telegram-каналу "Terra Freedom".

Керує спільнотою громадянин Молдови В’ячеслав Валько, який називає себе незалежним громадським активістом.

На своєму Youtube-каналі та у Telegram його організація публікує численні фейкові новини про "ефективність" "Спутник-V".

У 2021 році Валько балотувався на парламентських виборах в Молдові.

У 2014-му був членом партії "Вибір Молдови – Митний Союз", агітуючи за добросусідські відносини з Росією. Був учасником форумів окупованого Росією Придністров’я.

Як писав УНІАН, на мітингу противників вакцинації, 3 листопада, в Києві одна з учасниць оскандалилась гучною заявою про гроші від росіян та заперечила збройну агресію Росії на Донбасі та в Криму.

Росія заохочує антивакцинаторські рухи в Україні

29 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні викрили російську мережу, яка займалася антивакцинаторською діяльністю. Ця ж сама мережа на території РФ розповідає про потребу вакцинації.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставська