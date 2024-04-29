Від початку повномасштабної війни загинули вже близько 30 ухилянтів, які штурмували кордон.

Спроби незаконного перетину кордону ухилянтами відбуваються щодня. Від початку повномасштабної війни щонайменше 30 людей загинули, намагаючись покинути межі держави, розповів в інтерв'ю Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Спікер зізнався, що його дивують українці, які готові платити великі гроші "провідникам" ще до особистої зустрічі.

"Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку", – розповідає Демченко.

Відео дня

За його словами, найбільше спроб незаконно перетнути кордон відбувається поза межами пунктів пропуску – на кордоні з Молдовою та Румунією. А от спроб виїхати за підробленими документами найбільше фіксують на кордоні з Польщею.

У більшості випадків втікачі користуються послугами організаторів незаконного перетину кордону. За час дії воєнного стану правоохоронці знешкодили близько 450 таких злочинних груп.

За словами Демченка, щодня на офіційних пунктах перетину прикордонники завертають назад близько 120 осіб. Значна кількість з них намагається виїхати за системою "Шлях", але не може підтвердити мету своєї поїздки.

"По системі "Шлях" дозволено виїзд водіям, які здійснюють міжнародні перевезення товарів і пасажирів. А також особам, які слідують для перевезення гуманітарної допомоги для населення України і силових структур. Навіть попри те, що людина є у системі "Шлях", має відповідні розпорядження, видані державними органами, однак, не може підтвердити мету свої поїздки, то її не випускають", – пояснює речник ДПСУ.

Ухилянти на кордоні: останні новини

Як писав УНІАН, два дні тому у Закарпатській області прикордонники виявили в річці Тиса тіла двох чоловіків, які намагалися переплисти на інший бік. На кількох ділянках течії по Тисі проходить кордон України з Румунією та Угорщиною.

Також ми розповідали, що на Волині викрили ухилянта, який став "опікуном", щоб виїхати за кордон. За використання підробних документів суд призначив йому 136 тисяч гривень штрафу.

Вас також можуть зацікавити новини: