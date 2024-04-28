Прикордонники виявили тіла двох чоловіків.

У Закарпатській області прикордонники виявили в річці Тиса тіла двох чоловіків, які намагалися переплисти річку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook. У відомстві кажуть:

"Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону. До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції".

Зауважується, що через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису", - наголошується у повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що попри зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. "Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю", - пояснили вони.

Українці платять великі гроші - хочуть незаконно перетнути кордон

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що розцінки за незаконне переправлення людей з України за кордон коливаються від 3 до 10 тис. доларів.

Він розповів, що коли порушники затримуються, то з ними проводиться "фільтрація" для того, щоб встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через державний кордон, у який спосіб організатори намагалися їх переправити, з’ясувати інші деталі.

Демченко також прокоментував залучення організаторами підлітків, щоб ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону. За словами речника, організатори роблять ставку на те, що для підлітків не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Утім, відповідальність за дії дітей несуть, зокрема батьки.

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