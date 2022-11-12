Глава МЗС заявляє, що треба цю ситуацію виправляти, і тому планує розпочати встановлення дипломатичних відносин з Папуа-Новою Гвінеєю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що у світі залишилось сім країн, з якими Україна досі не встановила дипломатичні відносини.

Про це глава МЗС сказав під час відеовключення з аеропорту міста Пномпень (Камбоджа). Він вже домовився про початок процесу встановлення дипломатичних відносин з одніжю з цих країн.

"Ви напевно не в курсі, але за 30 років незалежності України, все ще є сім країн у світі, з якими в Україні не встановлені дипломатичні відносини", - зазначив Кулеба.

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Міністр сказав, що "це білі плями, які ми повинні для себе відкрити і зафарбувати на карті світу".

"Україна - це вже держава-легенда, і не може не бути в неї дипломатичних відносин з кимось у світі, якщо не йдеться про випадок свідомого розірвання нами дипломатичних відносин з тими, хто фундаментально порушує наші національні інтереси", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що серед цих семи країн є одна країна з Океанії - це Папуа-Нова Гвінея.

Як сказав Кулеба, він провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком, який має українське походження.

"Ми домовились розпочати процес встановлення дипломатичних відносин", - заявив Кулеба.

Дипвідносини України з іншими країнами

30 червня Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

13 липня МЗС України заявило про розрив дипломатичних відносин із КНДР через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

18 жовтня Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

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