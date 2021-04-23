МОЗ 21 квітня отримало листа від COVAX про графіки поставок наступних доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна ще очікує на поставку у рамках глобальної ініціативи COVAX у травні 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca та у червні 950 тис. доз вакцини Pfizer.

Читайте такожУкраїна отримала 370 тисяч нових доз вакцини AstraZeneca

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Загалом планується поставка в Україну у рамках механізму COVAX безкоштовно щонайменше 8 млн доз вакцин. До нас уже надійшли 117 тис. доз вакцини Pfizer, сьогодні ми отримали 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio у рамках цієї ініціативи», - заявив він.

Також Ляшко зауважив, що 21 квітня програма COVAX надіслала Міністерству охорони здоров'я листа про те, що «до кінця травня ми очікуємо на наступну поставку вакцини AstraZeneca у розмірі 1 млн 400 тис. доз вакцини, до кінця червня ми повинні отримати ще 950 тис. доз вакцини Pfizer».

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Учора, 23 квітня, в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

З початку прищепної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис.

Головні новини України та світу на ранок 23 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров