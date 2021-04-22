Організовані колективи в Україні, які мають у штаті понад 50 осіб, бажаючих вакцинуватися від коронавірусу, можуть записатися в чергу на отримання щеплень.
Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - написав він.
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Заявку на колективну вакцинацію можна залишити через контакт-центр за номером 0 800 60 20 19.
Для запису компанія має виконати наступні умови:
- залишити заявку через контакт-центр;
- визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
- скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;
- забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
- забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.
Ляшко додав, що одна бригада за день може зробити близько сотні щеплень - це варто врахувати при подачі заявки.
"Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п'ятдесят, радимо записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку "Дія" чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19", - зазначив він.
Коронавірус в Україні: статистика
- В Україні за добу виявлено 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників. За добу госпіталізовано 3 904 особи; виписано з лікарень 5 250 осіб; зафіксовано 470 летальних випадків; одужали 18 831 особа.
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