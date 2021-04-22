Стати в чергу можна за наявності в колективі понад 50 осіб, які бажають отримати щеплення.

Організовані колективи в Україні, які мають у штаті понад 50 осіб, бажаючих вакцинуватися від коронавірусу, можуть записатися в чергу на отримання щеплень.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - написав він.

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Заявку на колективну вакцинацію можна залишити через контакт-центр за номером 0 800 60 20 19.

Для запису компанія має виконати наступні умови:

залишити заявку через контакт-центр;

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Ляшко додав, що одна бригада за день може зробити близько сотні щеплень - це варто врахувати при подачі заявки.

"Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п'ятдесят, радимо записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному додатку "Дія" чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19", - зазначив він.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за добу виявлено 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників. За добу госпіталізовано 3 904 особи; виписано з лікарень 5 250 осіб; зафіксовано 470 летальних випадків; одужали 18 831 особа.

Вакцинували за вчора ще 14 тисяч українців.

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Автор: Юрій Годован