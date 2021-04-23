Лікарка відповіла на питання українців про COVID-19

Часто після перенесення коронавірусу українці отримують доволі складні ускладнення для здоров'я.

Інфекціоністка Оксана Виговська на телеканалі "Україна 24" відповіла на запитання глядачів про вакцинацію проти COVID-19 і про коронавірусну хворобу.

Так, одна із глядачок звернулася із запитанням, чи можна вакцинуватися після ускладнень від коронавірусу, а саме - синдрому Гієна-Барре. Експерт зазначила, що синдром Гієна-Барре (про який йшла мова - ред.) - досить рідкісне ускладнення, воно може бути після коронавірусної хвороби.

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"У мене запитання: як давно перехворіла людина і скільки часу пройшло? Синдром повністю пройшов чи є залишкові явища? Якщо часу пройшло хоча б 3-4 місяці, вакцинуватися можна, якщо є залишкові явища, треба робити щеплення пізніше, тобто повністю відновитися", - зазначила лікар.

Часто українці також скаржаться на провали в пам'яті після перенесеного "ковіду" і їх дуже турбує, чи відновиться пам'ять. Лікарка зазначила, що це так званий постковідний синдром, або лонг-ковід.

"Зараз про це багато хто знає. Різні прояви цього синдрому, цікаво, що він може бути навіть після легкого протікання хвороби, навіть через кілька місяців виникають проблеми зі здоров'ям. Проблеми з пам'яттю з'являються тому, що коронавірус нейротропний, тобто наша нервова система до нього чутлива. Все відновиться, просто потрібен час", - наголосила Виговська.

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. За останню добу щеплення отримали ще 16 169 людей. Деяких жінок цікавить питання вакцинації вагітних.

Так от, за словами інфекціоніста, на сьогодні при вагітності щеплення протипоказане, як і дітям.

"Але можна робити щеплення вагітним з критичних груп, наприклад, медпрацівникам. Тоді рішення повинен приймати сімейний лікар. Це так зване щеплення з застереженнями, коли потрібно зважити ризики та користь вакцинації. Якщо вагітна не з групи ризику, я б не рекомендувала щеплення", - наголосила лікарка.

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Автор: Вікторія Гордієнко