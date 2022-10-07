За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів ВРУ.

Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Йдеться про постанову "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" (№8108).

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У своєму зверненні український парламент заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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