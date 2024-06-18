На реалізацію програми з бюджету піде 370 мільйонів гривень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3731-IX (законопроект №11251) про уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг.

"Президент підписав закон №11251 за мого з колегами авторства, який запускає механізм отримання молоддю сертифікатів на книжки. Вже цього року українці, яким починаючи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають сертифікат в "Дії" на суму 908 грн на електроні/паперові/аудіальні/для осіб з порушенням зору книжки", – розповіла у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія кравчук.

За її словами, виділенні гроші з рахунків отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців. Так, українці отримають книжки українською мовою за власним вибором, а видавництва, за попередніми підрахунками, зможуть за ці гроші видати додатково 1,5 - 2 млн примірників.

Відео дня

Також після уточнень в законі запрацюють субсидії для відшкодування оренди для приміщень книгарень. В законі надано чіткий порядок надання субсидій: список документів (+ тепер можна буде подавати належно завірені копії), зазначено строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Нардеп додала, що на це вже передбачені кошти в бюджеті, додаткових витрат з державної казни не буде.

Водночас директорка "Українського інституту книги" Олександра Коваль зазначила, що після підписання закону залишилися формальності: постанова КМУ, яка визначає порядок надання допомоги і внесення змін до порядку використання коштів УІК.

"І тоді 370 млн грн , виділені в бюджеті на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книжки українською мовою за власним вибором, поповнити рахунки українських видавців, які за ці кошти видадуть додатково 1,5–2 млн примірників", – підкреслила вона.

Варто зазначити, що законопроект №11251 пройшов реєстрацію в парламенті 10 травня 2024 року. 22 травня народні депутати прийняли документ. 17 червня він повернувся з підписом президента.

Фінансові новини

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї.

У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв'язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера – індивідуальна.

Вас також можуть зацікавити новини: