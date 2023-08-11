За півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86028 шлюбів.

За перші 6 місяців 2023 року українці зареєстрували на 17% менше шлюбів, ніж минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину.

Як повідомляє Опендатабот, за півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86028 шлюбів, коли у відповідний період торік було зафіксовано 103903 нових родин.

Зазначається, що цьогоріч лише на Харківщині (+19%) та Сумщині (+6%) побільшало реєстрацій шлюбів відносно відповідного періоду торік. А ось суттєве зменшення кількості реєстрацій спостерігається на Запоріжжі (-36%), на Дніпропетровщині, яка торік була беззаперечним лідером по кількості нових родин (-34%) та Тернопільщині (-32%).

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У 2023 за кількістю шлюбів знову, як й до повномасштабного вторгнення, лідує Київ - 9292 шлюби за півроку, що на 5% менше до показників 2022 та 2021 років. Дніпропетровщина спустилася лише на другий щабель (8660). Замикає трійцю Одещина - 6693 нових родин.

Водночас за півроку 2023 зареєстровано 10139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину більше, аніж за відповідний період торік, проте все ще менше за відповідні показники 2021 року (13153).

В аналітиці йдеться, що за кількістю розірваних шлюбів цьогоріч знову лідує столиця 1678 розлучень. Порівняно з першим півріччям 2022 їх кількість зросла майже вдвічі та на 14% порівняно до відповідного періоду 2021.

Разом з тим на Дніпропетровщині кількість розлучень побільшала на третину (1248). Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях - в 1,6 рази.

Проте, як зазначається, в Чернівецькій області рік до року розлучень лише меншає. У 2021 році - 187 розлучень, 2022 - 117, 2023 - 105.

Шлюби в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства юстицій України, за 5 місяців цього року одружилося 68829 пар.

Зокрема, за цей час в Києві укладено 7104 шлюбів. Також найбільше шлюбів зареєстровано у Дніпропетровській області - 6838, Одеській - 5415, Київській - 4141, Львівській - 3921.

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