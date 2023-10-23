Новоприбулі до Ірландії українці зможуть отримати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власний дім.

Одна з найщедріших для українських біженців країн - Ірландія - планує суттєво скоротити свою підтримку. Як пише The Irish Examiner, зокрема, буде запроваджено обмеження на надання державного житла для новоприбулих українців.

Згідно з меморандумом, який знаходиться у процесі розробки, після трьох місяців перебування в державному житлі українцям доведеться або шукати помешкання в приватному секторі оренди, або брати нерухомість під заставу за схемою "пропозиція житла".

Водночас такі зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни.

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Як повідомило виданню джерело в уряді, обмеження терміну проживання було введено для того, щоб привести пропозиції Ірландії у відповідність до інших країн ЄС.

Відомо, що уряд також має розглянути питання про скорочення соціальних виплат українцям, але високопоставлене джерело повідомило, що це питання не розглядатиметься протягом найближчого часу.

Як заявили ірландські чиновники, нинішній підхід до підтримки біженців є "нежиттєздатним і непридатним" і потрібна нова модель. Існують також "занепокоєння щодо справедливості" щодо громадян Ірландії та ЄС та інших мігрантів.

Також викликає занепокоєння, що кількість людей, які шукають в Ірландії міжнародного захисту, не демонструє жодних ознак зменшення. "Майже 97 тис. українців прибули до Ірландії, понад 73 тис. отримали державне житло вартістю 1,5 млрд євро на рік", - зазначає видання.

Українські біженці в Європі

Раніше деякі європейські країни вже почали пропонувати українським біженцям грошову допомогу з метою спонукати їх до повернення додому.

Зокрема, про це оголосили Швейцарія та Норвегія.

В Уряді Ірландії також розглядали можливість виплачувати українцям соціальну допомогу, щоб заохотити їх повернутися додому після закінчення директиви ЄС про тимчасовий захист.

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