Станом на кінець 2019 року більше посвідок було видано громадянам Марокко і Туреччини.

Громадяни України опинилися на третьому місці за кількістю дозволів, що були видані станом на кінець 2019 року на проживання в 27 країнах-членах Європейського Союзу.

Про це повідомила Статистична служба ЄС (Євростат).

Усього наприкінці 2019 року дійсні дозволи на проживання в країнах ЄС мали 20 млн 323 тис. 600 громадян інших країн, які не входять до Євросоюзу.

Зокрема, наприкінці 2019 року громадяни Марокко були найбільшою групою, які мали дійсні дозволи на проживання у країнах-членах Євросоюзу (2 млн). На другому місці були громадяни Туреччини (1,9 млн), на третьому – України (1,3 млн), а на четвертому – Китаю (1 млн). Громадяни лише цих країн мали більш ніж 1 мільйон посвідок на проживання в Євросоюзі.

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Громадяни Сирії мали 974 тис. посвідок, Албанії – 868 тис., Алжиру – 700 тис., Росії – 689 тис., Індії – 555 тис. і Сербії – 504 тис. Громадяни цих країн мали більше половини (51%) від загальної кількості виданих дозволів.

Наприкінці 2019 року найбільше посвідок видали в Німеччині (4,9 млн, або 24% від загальної кількості дійсних дозволів), в Італії (3,6 млн або 18%), Франції (3,1 млн або 15%) і Іспанії (2,9 млн або 14%). Ці чотири країни разом нараховують 71% виданих дозволів громадянам інших країн, які не є членами ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко